Um homem de 48 anos, que estava em um ônibus de viagem, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de segunda-feira (01) por estar importunando sexualmente a passageira que estava ao seu lado. A situação aconteceu na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O ônibus fazia a linha Ponta Grossa / Curitiba. Por volta das 19h25, o motorista precisou parar o veículo no acostamento, no km 108. No local estava uma viatura da PRF, que foi procurada pelo motorista e pela vítima de 33 anos.

De acordo com a polícia, a mulher relatou que o homem que estava sentado ao lado dela estava praticando atos libidinosos e se masturbando. Ela denunciou que o passageiro tirou parcialmente a roupa e colocou o pênis para fora da calça. A mulher também afirmou que o homem tinha intenção de mostrar o ato da masturbação para ela.

Assim que percebeu o que estava acontecendo, a vítima trocou de poltrona e, em seguida, acionou o motorista para fazer a denúncia. Poucos minutos depois, o motorista viu a viatura da PRF e parou para registrar o ocorrido.

Outros crimes no “currículo”

Conforme o relato da PRF, a equipe perguntou ao passageiro se ele havia cometido o ato, mas ele negou. Outras pessoas que estavam no ônibus relataram que perceberam que a vítima havia levantado assustada em determinado momento.

O homem denunciado apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico e olhos vermelhos. Ele relatou ter ingerido bebidas alcoólicas durante o dia e já ter sido acusado de estupro, mas alegou que foi totalmente absolvido.

Diante disso, a equipe efetuou a prisão do passageiro e o encaminhou à Delegacia da Polícia Civil de Campo Largo. O ônibus foi liberado para seguir viagem e a vítima compareceu à delegacia para registrar a ocorrência.

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Óbitos confirmados! MISTÉRIO!!! Você não faz ideia do que aconteceu com 4 pessoas nesse carrão! Tá chegando a hora! Já calculou? Saiba quanto vai custar o IPVA do seu carro no Paraná!