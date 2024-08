Parte de fachada de prédio desaba no Centro de Curitiba

A queda de parte do revestimento da fachada de um edifício comercial interditou um trecho do calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba. A situação aconteceu na tarde desta quinta-feira (29).

Depois do acidente, o local foi vistoriado pela Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis de Curitiba (COSEDI). Durante a inspeção, a COSEDI interditou a área de passeio em frente ao imóvel. Existe risco iminente de novas quedas do material.

Por meio de nota, a COSEDI informou que o “síndico responsável pelo edifício foi notificado e deverá apresentar um laudo técnico detalhado sobre a estabilidade dos revestimentos restantes da fachada. Além disso, serão necessárias medidas estruturais para garantir a segurança do local, como a instalação de telas e bandejas de proteção”.

Interdição na Rua XV de Novembro está sinalizada

Para proteger as pessoas que passam pela região, a área interditada está sinalizada com fitas e barreiras. O local permanecerá isolado até que a segurança esteja completamente garantida.

Além da COSEDI, a Guarda Municipal, a Defesa Civil e a Superintendência de Trânsito (Setran) prestaram apoio na orientação e auxiliaram com o bloqueio da área.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!