Parque Guairacá começa a ser revitalizado em bairro de Curitiba

Com quase dez anos de existência, o Parque Guairacá, em Curitiba, no Fazendinha, é ponto de encontro e destino certo de caminhadas e exercícios físicos dos moradores do entorno. A prefeitura de Curitiba informou nesta segunda-feira (10) que fará uma revitalização completa do espaço.

Segundo a prefeitura, as equipes trabalham na pintura de equipamentos, no conserto de bancos das áreas de estar, além da recuperação e pintura da madeira do deque e na retirada das plantas aquáticas que, de tempos em tempos, se acumulam no lago. Os serviços devem ser finalizados na próxima semana.

+ Leia mais: Concurso público para professores no Paraná tem 1.256 vagas; inscrições estão abertas

O Guairacá ocupa uma área de 120 mil metros quadrados e conta com canchas de futebol de areia, de minifutebol e de vôlei; playground, academia ao ar livre, equipamentos de ginástica, pista para ciclismo e bicicletário.

Foto: Ricardo Marajó/SMCS

LEIA TAMBÉM:

>> Polícia bloqueia BR-277 nesta segunda-feira após assalto a banco em Antonina

>> Mulher que tirou a roupa em protesto contra racismo registra queixa em Curitiba

A gerente de Parques da Secretaria do Meio Ambiente, Walquíria Pizatto, diz que tanto a limpeza dos lagos como os trabalhos de requalificação dos espaços acontecem periodicamente. “Seguimos cronogramas de manutenção e recuperação das áreas, para que elas sejam sempre bem aproveitadas pela população”, conta.

Veja que incrível