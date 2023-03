Uma nova ponte de pedestres no Parque Tingui, no Pilarzinho, será construída próxima ao estacionamento da Rua Fredolin Wolf. O serviço, segundo a Prefeitura, deverá ser finalizado em duas semanas. Até lá, a travessia é feita por uma ponte provisória construída pela equipe de trabalho.

De acordo com o superintendente de Obras e Serviços da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, Jean Brasil, a obra faz parte de um novo e amplo contrato de recuperação, manutenção e substituição de estruturas de madeira que deve contemplar outros parques e praças da cidade.

“Já estamos trabalhando na recuperação de decks de outras unidades, como o da Praça da Espanha, já finalizado. Temos previsão de iniciar em breve a Praça Afonso Botelho”, enumera. “Há outra equipe trabalhando no deck do Parque Lago Azul, no Umbará”, completa.

Morador do Santo Inácio, o profissional autônomo Elias Jorge Campanhã percorre a ligação entre os parques Barigui e Tingui de bicicleta sempre que pode e elogia a manutenção das unidades de conservação da cidade. “Importante esse cuidado, para que a cidade continue favorecendo a prática de atividade física pela população”, reforça.

