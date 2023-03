Um ato contra o aumento da passagem de ônibus em Curitiba para R$ 6 foi marcado para esta quinta-feira (02), na Praça Santos Andrade, a partir das 18 horas. A tarifa, que foi reajustada de R$ 5,50 para R$ 6 na última quarta-feira (1°) desagradou muita gente que depende do transporte público diariamente.

“O transporte público, acessível e de qualidade é a garantia do direito de ir e vir! Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. A tarifa abusiva impede o acesso à saúde, educação, trabalho e lazer”, defendeu o coletivo A Outra Campanha, que organiza o protesto desta quinta-feira.

Reajuste de R$ 0,50

O aumento da passagem de ônibus equivale a 9% e ficou abaixo do aumento dos custos do transporte coletivo na capital no último ano, que acumulam alta de 13,3%, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs).

Por contrato, a tarifa é reajustada no fim de fevereiro de cada ano, com base na variação de custos do transporte coletivo. A exceção foram os anos da pandemia (2020 e 2021), em que a tarifa ficou congelada. Em 2022, o reajuste havia sido de 22%.

“O valor do reajuste de 2023 é o mínimo possível para manter a sustentabilidade do sistema frente ao aumento dos custos relacionados ao transporte, que subiram acima da média da inflação”, ressalta o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto.

Na nota divulgada pela prefeitura, a justificativa é de que no último ano, o diesel, por exemplo, acumula alta de 16%, enquanto custos de veículos (amortização, peças e acessórios) subiram 9,58%. “Estamos mantendo, para o passageiro, tarifa social, pela qual ele paga um valor menor do que o custo real do sistema, que é a chamada tarifa técnica. Se atualizássemos pelo custo real, o passageiro teria que pagar R$ 7,05. O valor da tarifa técnica subiu 11% entre março de 2022 e março de 2023”, diz o presidente da Urbs.

