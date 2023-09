Parede de trincheira arrebenta em bairro populoso de Curitiba

Uma trincheira localizada entre os bairros CIC e Sabará, em Curitiba, teve um problema de contenção na manhã desta quinta-feira. O muro lateral da passagem rompeu e muita água começou a “minar” pela parede da estrutura, que tem como órgão responsável o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Dnit.

O problema na trincheira ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), após a chuvarada que atingiu Curitiba na noite desta quarta-feira, que inclusive derrubou árvores por ao menos sete bairros da cidade. A trincheira fica na Rua Senador Accioly Filho, entre a CIC e o Sabará.

O local é de administração do Dnit. Porém, a prefeitura de Curitiba informou que acompanha a situação. A defesa Civil foi acionada e vai avaliar os riscos, técnicos da Secretaria de Obras do município também vão avaliar se cabe intervenção.

A reportagem cobrou uma posição oficial do órgão federal, mas ainda não recebeu resposta!

