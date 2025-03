Paranaense pé quente acumula prêmios: de TVs e scooter elétrica até loterias

Você conhece uma pessoa sortuda? E apaixonada por promoções? Então, Reginaldo de Moraes é a junção perfeita desses dois mundos. De cupons premiados a uma campanha para escolher o sabor de um salgadinho, a história do paranaense prova que a sorte realmente tem dono.

Reginaldo ficou conhecido nacionalmente em 2016, quando a marca de batatas Ruffles colocou nas prateleiras o sabor feijoada. Ele foi um dos três finalistas da promoção ‘Faça-me um sabor’, que convidou consumidores de todas as regiões do Brasil a sugerir novas combinações para as batatas.

De lá pra cá, a sorte acompanhou Reginaldo: ganhou diversas vezes R$ 500 em uma rede de supermercados, três televisores de 55 polegadas e um PS4 da Fanta (foram 125 para o Brasil inteiro). Além disso, acertou 14 números na Lotofácil, com dois bilhetes, em um único concurso. Entre um dia de conversa e outro, ele faturou R$ 100 para gastar em produtos Mili.

Reginaldo já ganhou televisões, videogame, loteria. A conquista mais recente foi uma scooter elétrica. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Os bons ventos continuam andando lado a lado do personagem que já foi tema de matéria na Tribuna do Paraná em 2018. O ano mal começou e o paranaense aguarda um grande prêmio. “Agora mesmo estou esperando o pessoal da Above entrar em contato comigo. Ganhei uma scooter elétrica em uma promoção de farmácia”, contou sem esconder o entusiasmo.

Além de ser um caçador de promoção de mercado e farmácia, Reginaldo também adora bingos. Mas ele confessa que a sorte no jogo já foi maior. “Antigamente ganhava muitas coisas. Hoje saio com prêmio, difícil não levar um, mas não como antes. Eu já cheguei a ir em bingo com sete prêmios e ganhar todos. Dessa vez fui pra casa com seis porque perdi um na pedra maior”.

Caçador de promoções

A paixão pela promoção começou cedo, com 18 anos, e nunca foi apagada. “Eu sou da época do sorvete premiado no palito, da pasta de dente Kolynos que fazia sorteios no Faustão”, contou com uma gargalhada.

O primeiro sinal de sorte foi em 2016, em uma promoção da Colgate de R$ 500. Depois disso, entrou na rotina da casa resgatar prêmios. Outra tarefa é preencher o cadastro para participar das ações. Os filhos não sentem o mesmo entusiasmo que Reginaldo, mas permitem que o pai use o nome. “Minha esposa me apoia bastante, mas meus filhos não tem tanta paixão por promoção como eu tenho, daí cadastro no CPF deles os prêmios”.

A reportagem da Tribuna do Paraná perguntou se ele poderia ser chamado de caçador de promoções e Reginaldo, sempre de bom humor, disse que essa seria a melhor definição para o hobby.

Reginaldo quer mais uma chance na Ruffles

“Meu sonho sempre foi ganhar um prêmio gordo para ajudar minha família. Ainda tô esperando a continuação da promoção ‘Faça-me um sabor’ da Ruffles. Eu tenho um sabor secreto que não vai ter para ninguém. Quando eles lançarem, tenho fé que vou ganhar”, promete.

O segredo para ter sucesso na procura por promoções, Reginaldo não revela. Atualmente, ele tem 52 anos e mora em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com a esposa e os filhos. O sortudo paranaense trabalha atualmente em um crematório no município da Grande Curitiba.