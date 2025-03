Importante alteração de trânsito é realizada em bairro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta terça-feira (1°), às 11h, os motoristas que circulam pelo bairro Boqueirão devem ficar atentos a uma importante alteração no trânsito local. A Rua Carlos de Laet passará a ter preferência de tráfego sobre a Rua Professor José Maurício Higgins, em uma medida implementada pela Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) visando aumentar a segurança viária na região.

A mudança no fluxo preferencial foi cuidadosamente planejada após estudos técnicos detalhados realizados pela Setran. Esses estudos levam em consideração diversos fatores, como o volume de veículos, o fluxo de pedestres e o impacto geral no tráfego do bairro.

Para garantir uma transição tranquila, agentes de trânsito estarão presentes no local para orientar os condutores sobre a nova configuração. É importante ressaltar que, em caso de condições climáticas adversas, como chuva forte ou garoa intensa, a implementação da mudança poderá ser adiada.

A decisão de alterar a preferência de tráfego não foi tomada de forma isolada. Além dos estudos técnicos, a Setran também considerou as solicitações recebidas através dos canais de comunicação da Prefeitura, como a Central 156 de Atendimento ao Cidadão e o Fala Curitiba. Essa abordagem demonstra o compromisso da administração municipal em atender às necessidades e preocupações dos moradores do Boqueirão.