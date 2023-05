A Latam programou 186 voos extras com origem ou destino nos aeroportos de Foz do Iguaçu, Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, entre 1º e 31 de julho na comparação com a operação regular de junho de 2023. A previsão é transportar 290 mil passageiros em mais de 2,1 mil pousos e decolagens da companhia com origem ou destino no Paraná durante o período das férias escolares.

Na alta temporada de julho deste ano, a companhia vai operar voos diretos entre Curitiba e outros sete aeroportos: São Paulo/Congonhas (58 voos semanais), São Paulo/Guarulhos (42 voos semanais), Rio de Janeiro/Santos Dumont (19 voos semanais), Santiago (3 voos semanais), Brasília (1 voo diário), Foz do Iguaçu (1 voo diário) e Porto Alegre (1 voo diário).

Já em Foz do Iguaçu irá operar voos de/para outros quatro aeroportos: São Paulo/Guarulhos (28 voos semanais), São Paulo/Congonhas (13 voos semanais), Rio de Janeiro/Galeão (4 voos semanais) e Curitiba (1 voo diário).

A partir de Londrina, serão operados voos diretos de/para outros dois aeroportos: São Paulo/Congonhas (16 voos semanais) e São Paulo/Guarulhos (14 voos semanais). Para Maringá serão operados dois voos diários a partir de São Paulo/Guarulhos e para Cascavel 1 voo diário também de São Paulo/Guarulhos.

No total, a Latam programou mais de 1,9 mil voos extras para a alta temporada de julho de 2023 em toda a sua operação no Brasil.

