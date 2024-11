Paraná tem alertas para chuvas intensas emitidos pelo Inmet! Veja previsão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

De olho no tempo!

O tempo cinza deve predominar no céu de Curitiba neste sábado (02), Dia de Finados. Dois alertas de perigo potencial para chuvas intensas estão vigentes no Paraná, com uma massa de ar mais úmida provocando temporais.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), dos dois alertas, um deles de cor amarela, atinge boa parte do Paraná, com possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h. A vigência do alerta é até o domingo (03) às 10 horas.

O outro alerta, também amarelo para chuvas intensas, é válido até às 10h de segunda-feira (04), em cidades da região noroeste paranaense.

Em Curitiba

Vale reforçar que nenhum dos avisos é válido para Curitiba, que terá neste sábado uma temperatura amena variando entre 16º C de mínima e 23ºC de máxima.

No domingo

No domingo, a capital paranaense deve ter chuva ao longo do dia devido ao tempo abafado. De acordo com o Simepar, há chance de 33,6 milímetros (mm) de chuva, com rajadas de vento de 31 km/h.