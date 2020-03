O Paraná segue com a confirmação de seis casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus, de acordo com informações do boletim divulgado na tarde desta segunda-feira (16) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo a pasta, atualmente 38 novos casos estão sob análise e outros 32 testaram negativo e foram descartados. O caso confirmado pela prefeitura de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta segunda-feira ainda aguarda o resultado dos exames feitos pelo Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen).

Medidas contra o coronavírus

Ainda na tarde desta segunda-feira o governador Ratinho Junior anunciou em entrevista coletiva que medidas que serão adotadas pelo Estado para reforçar a prevenção contra a circulação do coronavírus no Paraná. Em Curitiba, as aulas na rede municipal serão canceladas a partir da próxima segunda-feira (23)

Governo do Paraná apresenta medidas para o combate ao coronavírus (Covid-19). Governador Ratinho Júnior fala direto do Palácio Iguaçu, em Curitiba. Posted by Tribuna do Paraná on Monday, March 16, 2020

Negativo

Os casos descartados no Paraná são das cidades de: Curitiba (18), Foz do Iguaçu (1), São José dos Pinhais (1), Ponta Grossa (5), Cascavel (1), Cianorte (1), Maringá (3), Londrina (1) e Santo Antonio do Paraíso (1).

De acordo com a Sesa há suspeitas de pacientes infectados com a Covid-19 nos municípios de Matinhos, Almirante Tamandaré, Araucária, Alto Paraná, São João do Caiuá, Cambé, Porecatu, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Pinhais, Palotina e Carambeí, que ainda não haviam registrado casos.

Ao todo, 82 casos foram descartados no Paraná e outros 85 são monitorados. As autoridades de saúde informam que os seis casos confirmados na semana passada seguem em isolamento domiciliar, sem alterações no quadro clínico.

Pela internet

O governo estadual criou um portal para orientar a população para os cuidados básicos que reduzem os riscos de contaminação e transmissão de doenças respiratórias como o coronavírus. O endereço www.coronavirus.pr.gov.br está ativo e pode ser acessado.

“A elaboração e idealização desta plataforma foi um meio que achamos de orientar as pessoas e tirar dúvidas sobre essa doença que é novidade pra todo mundo. Nosso objetivo é que as pessoas repliquem essas informações oficiais, evitando ao máximo o compartilhamento de fake news”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).