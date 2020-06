Um dia depois de Curitiba decretar mudança nas medidas de contenção do coronavírus pelo aumento de casos registrados na cidade na última semana, a Secretaria da Saúde do Paraná divulgou que o estado chegou a 326 mortes pela covid-19. Neste boletim, foram 14 novas vítimas e 350 casos de contaminação. Até hoje, 9.583 pessoas foram diagnosticadas com a doença.

Há 419 pacientes com diagnóstico confirmado internados neste domingo em todo o estado, sendo 309 em leitos SUS (141 em UTI e 168 em leitos clínicos/enfermaria) e 110 em leitos da rede particular (40 em UTI e 70 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 760 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames.

Os 14 óbitos reportados no informe deste domingo são de pacientes que estavam internados. São duas mulheres e 12 homens, com idades que variam de 41 a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 10 e 14 de junho. Dos pacientes que faleceram, seis residiam em Londrina, dois em Curitiba e um em cada uma das cidades de Apucarana, Jaguapitã, Mallet, Mariópolis, Piraquara, São José dos Pinhais.

Em 302 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado da Covid-19. Turvo e Cruz Machado registram casos pela primeira vez, com uma confirmação em cada município. Em 107 cidades há óbitos pela doença.

