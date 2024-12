Papai Noel ganha bolada em sorteio do Nota Curitibana

O espírito natalino chegou mais cedo para alguns curitibanos nesta terça-feira (17), quando o programa Nota Curitibana realizou a entrega dos prêmios dos 73º e 74º sorteios no Palácio 29 de Março. Entre os ganhadores, uma figura ilustre chamou a atenção: Papai Noel.

Hercules Gregório Gaio, 83 anos, conhecido por encarnar o bom velhinho há 25 anos em Curitiba, foi contemplado com R$ 20 mil no 73º sorteio. Com bom humor, Gaio brincou: “Ho ho ho. O Papai Noel também ganhou presente de Natal”.

O empresário, morador do Bigorrilho, compartilhou sua história de superação. “Muito feliz em ganhar esse prêmio. O bem que fazemos volta para a gente”, disse Gaio, que começou no ramo de sucatas aos 13 anos e hoje espalha alegria pela cidade em seu calhambeque antigo.

Outros ganhadores do 73º sorteio incluem Julian Balesteros Ramos, do Bacacheri, premiado com R$ 50 mil, e o dentista Norton Ryuji Narazaki, do Uberaba, que recebeu R$ 10 mil.

O secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz, ressaltou a importância do programa: “É uma alegria ter vocês aqui, que pediram CPF na Nota e que ajudam as entidades sociais, que fazem um trabalho tão importante”.

No sorteio especial de Natal, três curitibanos foram premiados com R$ 50 mil cada: a engenheira Ezimeri Alice Jorge de Souza, do Umbará, o médico Bruno Ceron Hartmann, do Água Verde, e o gestor de manufatura Claudinei Azevedo, do Uberaba.

Ezimeri, acompanhada da filha Livia, de 13 anos, comemorou: “Foi uma bela surpresa de Natal neste ano ganhar no Nota Curitibana. Vamos fazer uma festa linda de Natal e aproveitar as férias”.

O Nota Curitibana, lançado em 2018, já distribuiu R$ 19,4 milhões em premiações e conta com 249.430 cidadãos cadastrados. Para participar, basta se cadastrar no site do programa e informar o CPF ao contratar serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, entre outros.

Além dos prêmios em dinheiro, o programa gera créditos que podem ser utilizados para abater até 50% do IPTU ou transferidos para conta corrente ou cartão-transporte Urbs. Em média, 15% do ISS pago na prestação de serviços é convertido em crédito.