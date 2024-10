Pai muda a versão e confirma que filho dirigia BMW acidentada em Curitiba; Vídeo!

O acidente envolvendo adolescentes com uma BMW avaliada em R$ 700 mil, na última semana, em Curitiba, ganhou novo capítulo nesta segunda-feira (28). O pai de um dos jovens – que no boletim de ocorrência assumiu ser o motorista – mudou a versão, e relatou que o filho estava na condução do veículo de luxo. O homem , de 56 anos, afirmou na Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) que o filho de 21 anos, foi o responsável pela batida que resultou em duas pessoas feridas no dia 20 de outubro.

O caso ganhou repercussão depois que um vídeo gravado por um dos passageiros foi divulgado nas redes sociais. Nas imagens, feito pelo jovem que ocupava o banco traseiro do veículo, é possível perceber que o motorista dirigia em alta velocidade e que, pelo menos oito pessoas estavam no carro. Assista ao vídeo aqui.

Segundo o boletim de ocorrência, os jovens fugiram do local após o acidente e o pai de um deles, se apresentou como o motorista do veículo. Ele fez o teste do bafômetro, que não apontou a ingestão de bebida alcoólica.

O pai não conversou com a imprensa, relatou que apenas reconhecem o erro e irão assumir a responsabilidade pelo acidente. O homem pode responder por fraude processual. A reportagem tentou contato com a defesa, mas não obteve resposta e está aberta para um eventual posicionamento.