Pai e madrasta são indiciados por obrigar irmãs a produzir pornografia na RMC

Pai e madrasta investigados por produção e armazenamento de pornografia infantojuvenil foram indiciados nesta segunda-feira (1°) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). De acordo com a investigação, os crimes ocorreram em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e envolviam a filha do suspeito e a irmã dela.

As adolescentes tinham 13 e 16 anos na época dos crimes. O caso passou a ser investigado após uma denúncia da mãe das vítimas. Segundo a investigação, ela teria sido coagida pelo ex-companheiro com a divulgação de material pornográfico envolvendo as menores.

O pai e a madrasta foram indiciados por coação para produção de pornografia envolvendo adolescentes, armazenamento e divulgação do conteúdo e estupro de vulnerável. A mulher foi presa em 21 de agosto e o homem se entregou na última quarta-feira (27).

Segundo a PCPR, o inquérito policial foi concluído e enviado à Justiça.

Irmãs tinham metas de produção

O delegado Gabriel Fontana relata que as vítimas eram ameaçadas e tinham metas diárias para entregar os vídeos e fotos de teor sexual. O primeiro vídeo teria sido gravado em outubro de 2024.

“A partir disso, as vítimas passaram a ser sistematicamente coagidas pelos investigados a produzirem vídeos de cunho pornográfico entre si e com terceiros, sob a imposição de uma meta diária de produção”, explica.

Após um tempo, as ameaças aumentaram e passaram a incluir uma possível divulgação do conteúdo e a invocação de uma suposta “seita”. Em uma situação, a falta de cumprimento da meta diária resultou na divulgação dos vídeos em redes sociais.