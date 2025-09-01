Estudante de veterinária da RMC é presa por envolvimento com o PCC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma estudante de veterinária que estava foragida desde março foi capturada nesta sexta-feira (29) em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A mulher era investigada por tráfico de drogas e fugiu de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, após uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

A prisão aconteceu graças a um trabalho conjunto entre a PCPR e a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). A foragida era um dos alvos de uma operação deflagrada em 19 de março deste ano, que resultou na prisão de oito pessoas suspeitas de integrar do PCC, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo as investigações, a estudante mantinha um relacionamento amoroso com o líder do PCC e era responsável pela gestão financeira do grupo investigado. O mandado de prisão contra ela foi expedido pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

“Como estavam presos, eles utilizavam pessoas de fora do estabelecimento prisional para realizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, o nosso trabalho foi o de mapear quem eram essas pessoas que atuavam como ‘braços’ desses indivíduos para a distribuição de drogas, aquisição de armas de fogo e outros bens, como carros e apartamentos”, afirma o delegado Thiago Andrade, que conduziu a investigação.

A operação foi resultado de uma complexa investigação sobre o grupo criminoso que atuava em Curitiba e na Região Metropolitana. Vale destacar que dois dos principais membros davam ordens aos demais de dentro do sistema penitenciário.

“Após monitoramento, os policiais identificaram o paradeiro da investigada em um apartamento na capital fluminense e cumpriram o mandado de prisão”, afirma o delegado Thiago Teixeira, que atuou na captura da foragida.

A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro, e a Polícia Civil irá solicitar sua transferência para o Paraná.