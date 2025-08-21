Caso chocante na RMC: irmãs são ameaçadas a produzir pornografia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pai e madrasta estão sendo investigados por obrigarem duas adolescentes, de 13 e 16 anos, a produzirem conteúdo sexual, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a investigação, as vítimas eram ameaçadas e tinham metas diárias para entregar os vídeos e fotos de teor sexual.

A madrasta foi presa nesta quinta-feira (21) durante uma ação da Polícia Civil do Paraná, em Curitiba. O homem não foi localizado e é considerado foragido. Outra mulher suspeita de envolvimento no caso foi presa em Cerro Azul, na RMC. Nenhum nome foi divulgado oficialmente.

De acordo com a PC, o homem é pai apenas de uma das vítimas.

Segundo a corporação, as investigações foram iniciadas após uma denúncia de ameaça feita pela mãe das vítimas. Segundo o relato, ela teria sido coagida pelo ex-companheiro com a divulgação do material envolvendo as menores.

Conforme o delegado Gabriel Fontana, o primeiro vídeo teria sido gravado em outubro de 2024. Sob ameaça, o homem teria obrigado as vítimas a produzirem conteúdo íntimo entre si.

“As vítimas eram sistematicamente coagidas pelos investigados a produzirem vídeos de cunho pornográfico entre si e com terceiros”, explica.

Após um tempo, as ameaças aumentaram e passaram a incluir uma possível divulgação do conteúdo e a invocação de uma suposta “seita”. Em uma situação, a falta de cumprimento da meta diária resultou na divulgação dos vídeos em redes sociais.

Segundo a corporação, a PC também cumpriu mandados de buscas domiciliares nesta quinta (21) e celulares foram apreendidos. De acordo com a corporação, as investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas.