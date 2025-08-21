Vida marinha

Mãe e filhote de baleia-franca são avistados na Ilha do Mel; VÍDEO

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 21/08/25 17h08
baleia na ilha do mel
Foto: Reprodução

Uma mãe e um filhote de baleia-franca do sul foram avistados na Ilha do Mel, em Paranaguá, no Litoral. O registro foi feito nesta quarta-feira (20) pelo pescador Rodrigo Cordeiro.

De acordo com Camila Domit, coordenadora do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, a espécie está ameaçada de extinção. Entre os principais riscos que elas correm está a colisão com embarcações nas áreas reprodutivas. Assista ao vídeo abaixo.

Segundo Camila, pelo vídeo é possível dizer que os saltos e batidas de cauda da fêmea demonstram que ela está incomodada. Conforme a coordenadora, quando a mãe está com o filhote, ela tem um cuidado parental bastante intenso.

Camila destaca que existe uma lei federal de proteção contra molestamento de mamíferos aquáticos que proíbe:

  • A aproximação das embarcações numa área menor de 100 metros de distância;
  • Aproximação por mais de 30 minutos;
  • Motores devem estar desengrenados;
  • Nunca devem cruzar as rotas de navegação dos animais.

A infração desta lei pode gerar multa e até dois anos de prisão.

“É muito importante que as pessoas tenham todo o cuidado na aproximação com os animais e mantenham uma relação de respeito com elas, principalmente nesse caso que é uma fêmea com filhote e onde tem uma mãe tentando amamentar, cuidar, proteger do seu filhote”, destaca Camila.

As baleias francas do sul podem atingir até 17 metros de comprimento e podem pesar cerca de 45 toneladas.

