Moradores elegem prioridades em obras para Regional Boqueirão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito Eduardo Pimentel bateu ponto na noite dessa quarta-feira (20) na reunião presencial final do Fala Curitiba na Regional Boqueirão e agradeceu à população pela escolha dos dez serviços e obras que entram na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, virando compromissos oficiais da Prefeitura.

Com o auditório do Santuário Santa Rita da Cássia, no Hauer, lotado, a população mostrou que acredita no compromisso da gestão de uma administração municipal cada vez mais transparente e democrática.

“Eu agradeço muito a participação de todos vocês, moradores dos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim, que integram a regional. O Fala Curitiba é o melhor lugar para ouvir a população. É onde a Prefeitura escuta a demanda da regional, os pedidos e necessidades de quem vive em cada bairro de Curitiba”, destacou Eduardo Pimentel ao site da Prefeitura.

+ Veja mais: BR-277 tem pista interditada e muita fila após acidente envolvendo caminhão

O prefeito aproveitou o encontro com os moradores para soltar a notícia de que está em processo de licitação e deverá ser contratada em setembro a empresa que vai construir as duas trincheiras no entorno da Estação São Pedro, sob a Linha Verde, interligando por binário os bairros Xaxim e Capão Raso. Muito aguardada pela piazada da região, a obra é uma parceria da Prefeitura e do Governo do Paraná.

“Também em parceria com o Governo Estadual, vamos realizar a revitalização do Parque Náutico e da Praça Menonitas. São dois compromissos que já assumimos, durante a Assembleia nos Bairros, e que a comunidade aguarda para melhorar a mobilidade na região”, completou Eduardo Pimentel.

Participação popular

Desde 2017, quando foi criado, o Fala Curitiba é uma ferramenta de participação democrática na gestão pública. Para o líder comunitário e presidente do Conseg Xaxim, Celso Raul Meier, o programa da Prefeitura é uma forma de quem mora na região ser ouvido.

“Eu participo há alguns anos. Somos nós, mais que ninguém, que sabemos qual o problema que existe na nossa rua, no nosso bairro. É muito importante que todos participem para o resultado vir mais rápido”, afirmou Meier, que comemorou a eleição de um dos seus pedidos, a transposição sobre o Ribeirão dos Padilha, no Xaxim.

+ Veja mais: Obra na Rua Dr. Manoel Pedro traz alívio para motoristas do Ahú

Neira Carmem Araújo da Silva, diretora do CEI Lar Dona Nenê, também é moradora do Xaxim e não escondia a felicidade de entre os pedidos eleitos estar a revitalização e colocação de grama sintética na Praça Esmeralda. “Vai ser muito bom para população do bairro esta área de lazer renovada e que fica próxima a nossa creche”, justificou Neira, que reforçou que as demandas da população só serão ouvidas se todos participarem do Fala Curitiba.

Conheça as 10 prioridades escolhidas na Regional Boqueirão

Policiamento ostensivo nos quatro bairros da Regional Boqueirão;

Projeto de transposição sobre o Ribeirão dos Padilha, na região do Xaxim;

Aumento de viaturas da Guarda Municipal na Regional Boqueirão;

Revitalização da pavimentação da Rua Boa Esperança;

Ampliação do número de vagas em CMEIS na Regional Boqueirão;

Pavimentação na Rua Raul Rodrigues Gomes;

Pavimentação na Rua Raul Poetevin;

Intensificar a abordagem social para pessoas em situação de rua na regional Boqueirão com foco no acolhimento, atendimento e encaminhamento;

Revitalização da sala de musculação e manutenção da sala de ginástica da Rua da Cidadania do Boqueirão;

Revitalização e colocação de grama sintética na Praça Esmeralda – Xaxim.

+ Leia mais: Sócio de confeitaria renomada de Curitiba disputa reality na TV

Próximas reuniões presenciais finais do Fala Curitiba

21/8 (quinta-feira)

CIC – Administração Regional (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460, CIC)

Pinheirinho – Rua da Cidadania (Av. Winston Churchill, 2.033, Pinheirinho)

22/8 (sexta-feira)



Boa Vista – Rua da Cidadania (Av. Paraná, 3.600, Bacacheri)

Matriz – Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79, Centro/São Francisco)

Todas as reuniões começam às 19h.