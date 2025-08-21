Moradores elegem prioridades em obras para Regional Boqueirão

O prefeito Eduardo Pimentel bateu ponto na noite dessa quarta-feira (20) na reunião presencial final do Fala Curitiba na Regional Boqueirão e agradeceu à população pela escolha dos dez serviços e obras que entram na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, virando compromissos oficiais da Prefeitura.
Com o auditório do Santuário Santa Rita da Cássia, no Hauer, lotado, a população mostrou que acredita no compromisso da gestão de uma administração municipal cada vez mais transparente e democrática.
“Eu agradeço muito a participação de todos vocês, moradores dos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim, que integram a regional. O Fala Curitiba é o melhor lugar para ouvir a população. É onde a Prefeitura escuta a demanda da regional, os pedidos e necessidades de quem vive em cada bairro de Curitiba”, destacou Eduardo Pimentel ao site da Prefeitura.
O prefeito aproveitou o encontro com os moradores para soltar a notícia de que está em processo de licitação e deverá ser contratada em setembro a empresa que vai construir as duas trincheiras no entorno da Estação São Pedro, sob a Linha Verde, interligando por binário os bairros Xaxim e Capão Raso. Muito aguardada pela piazada da região, a obra é uma parceria da Prefeitura e do Governo do Paraná.
“Também em parceria com o Governo Estadual, vamos realizar a revitalização do Parque Náutico e da Praça Menonitas. São dois compromissos que já assumimos, durante a Assembleia nos Bairros, e que a comunidade aguarda para melhorar a mobilidade na região”, completou Eduardo Pimentel.
Participação popular
Desde 2017, quando foi criado, o Fala Curitiba é uma ferramenta de participação democrática na gestão pública. Para o líder comunitário e presidente do Conseg Xaxim, Celso Raul Meier, o programa da Prefeitura é uma forma de quem mora na região ser ouvido.
“Eu participo há alguns anos. Somos nós, mais que ninguém, que sabemos qual o problema que existe na nossa rua, no nosso bairro. É muito importante que todos participem para o resultado vir mais rápido”, afirmou Meier, que comemorou a eleição de um dos seus pedidos, a transposição sobre o Ribeirão dos Padilha, no Xaxim.
Neira Carmem Araújo da Silva, diretora do CEI Lar Dona Nenê, também é moradora do Xaxim e não escondia a felicidade de entre os pedidos eleitos estar a revitalização e colocação de grama sintética na Praça Esmeralda. “Vai ser muito bom para população do bairro esta área de lazer renovada e que fica próxima a nossa creche”, justificou Neira, que reforçou que as demandas da população só serão ouvidas se todos participarem do Fala Curitiba.
Conheça as 10 prioridades escolhidas na Regional Boqueirão
- Policiamento ostensivo nos quatro bairros da Regional Boqueirão;
- Projeto de transposição sobre o Ribeirão dos Padilha, na região do Xaxim;
- Aumento de viaturas da Guarda Municipal na Regional Boqueirão;
- Revitalização da pavimentação da Rua Boa Esperança;
- Ampliação do número de vagas em CMEIS na Regional Boqueirão;
- Pavimentação na Rua Raul Rodrigues Gomes;
- Pavimentação na Rua Raul Poetevin;
- Intensificar a abordagem social para pessoas em situação de rua na regional Boqueirão com foco no acolhimento, atendimento e encaminhamento;
- Revitalização da sala de musculação e manutenção da sala de ginástica da Rua da Cidadania do Boqueirão;
- Revitalização e colocação de grama sintética na Praça Esmeralda – Xaxim.
Próximas reuniões presenciais finais do Fala Curitiba
21/8 (quinta-feira)
CIC – Administração Regional (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460, CIC)
Pinheirinho – Rua da Cidadania (Av. Winston Churchill, 2.033, Pinheirinho)
22/8 (sexta-feira)
Boa Vista – Rua da Cidadania (Av. Paraná, 3.600, Bacacheri)
Matriz – Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79, Centro/São Francisco)
Todas as reuniões começam às 19h.