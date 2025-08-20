Sócio de confeitaria renomada de Curitiba disputa reality na TV

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dos nomes mais criativos da confeitaria curitibana acaba de ser confirmado na disputa do programa Masterchef Confeitaria, que estreia dia 9 de setembro. O chef Johnlee Francis Steinsack, à frente da Délices de Sucre, é um dos 14 participantes da nova temporada.

Em sua segunda edição, o programa reúne profissionais renomados de diferentes regiões do país, incluindo confeiteiros premiados, chefs de hotéis de luxo e uma docente da tradicional escola Le Cordon Bleu. A bancada de jurados permanece estrelada, com Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin avaliando técnica, criatividade e sabor em provas que prometem desafiar até os confeiteiros mais experientes.

Natural de Caxias do Sul (RS), Johnlee tem 44 anos e uma trajetória que mistura disciplina e afeto. Na adolescência, ajudava na loja de doces dos pais, entregando pedidos e acompanhando a produção. Passou por cidades como Recife, Natal e São Paulo, até se estabelecer em Curitiba, onde começou atendendo eventos e dando aulas. Ao lado da esposa, Ana Paula Steinsack, fundou a Délices de Sucre, que hoje conta com duas unidades e uma equipe com mais de 30 colaboradores.

A confeitaria se tornou referência local ao unir técnicas refinadas da pâtisserie francesa com uma identidade brasileira. As vitrines temáticas, os sobremesas lúdicas e as campanhas sazonais são marcas registradas da casa.

Johnlee não é o único representante do Paraná na disputa: a curitibana Aline Gonçalves também integra o elenco desta temporada, que ganhou dois participantes a mais em relação à edição anterior.

A expectativa agora é ver como o chef, já reconhecido pelos bastidores da confeitaria curitibana, vai se sair sob os holofotes da TV, em uma competição que valoriza precisão, execução e, principalmente, sabor.

A Délices de Sucre fica na Rua Emiliano Perneta, 952, Batel, e na Rua Simão Bolivar, 628, no Juvevê. Informações pelo Whatsapp 41 98785-6152.