Feira Sabores do Paraná terá 120 expositores no Parque Barigui

A contagem regressiva já começou para a Feira Sabores do Paraná 2025, que promete fazer a alegria dos apaixonados por produtos da agroindústria familiar paranaense. O evento, que no ano passado reuniu 66 agroindústrias no Museu Oscar Niemeyer, praticamente dobrou de tamanho e vai ocupar o Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba.

De quinta-feira (21) a domingo (24), os visitantes poderão conferir de perto as delícias produzidas por 120 agroindústrias familiares de todo o estado. A expectativa não é pequena: mais de 50 mil pessoas devem passar pelo local durante os quatro dias de feira.

O evento tem como objetivo dar visibilidade para as agroindústrias familiares, que representam nada menos que 75% dos empreendimentos rurais do Paraná. A produção desse setor é diversificada e inclui milho, mandioca, leite, olerícolas, feijão, arroz, além da criação de suínos, aves e cultivo de café, trigo e frutas – sem contar os produtos derivados dessas matérias-primas.

80% das agroindústrias selecionadas para a feira contam com a assistência do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). O instituto mantém profissionais em todo o estado para dar suporte técnico aos pequenos produtores, ajudando a tornar suas atividades mais rentáveis e melhorando sua qualidade de vida.

O IDR-Paraná também incentiva a diversificação da economia rural, apoiando atividades como turismo rural, artesanato e gastronomia, que geram renda extra para as famílias do campo.

“Desde que a gente começou com a agroindústria e com a inscrição dessa feira, foi o pessoal do IDR-Paraná que ajudou a fazer” explica Ordilei Dufech, da agroindústria Tia Nena Produtos Coloniais, de Cantagalo, no Sul do Estado.

Veterano do evento, Ordilei está com expectativas ainda maiores para a edição deste ano, principalmente por conta da mudança de local. “A expectativa é de voltar de caixa vazia. No Barigui dizem que é mais público, estacionamento grátis e tudo, né? Então, eu acredito que vai dar mais vendas” conta.

A feira também será vitrine para produtos premiados de diversas regiões paranaenses. A Tia Nena Produtos Coloniais, por exemplo, levará o queijo Aroma do Campo, premiado com o Super Ouro no Prêmio Queijos Paraná, além do Queijo Alvinho (prata) e o requeijão cremoso (bronze).

Aulas-show

Além de comprar produtos deliciosos diretamente dos produtores, o público poderá participar de aulas-show que vão divulgar a gastronomia e o turismo do estado. As aulas começam às 13h de sexta-feira e terão 30 vagas cada, com inscrições no próprio local. Quem não conseguir participar presencialmente poderá acompanhar online pelos canais do YouTube da Seab, IDR-Paraná ou Adapar.

No mesmo espaço das aulas-show, o Conecta movi MENTE Curitiba Gastronômica vai reunir chefs que ensinarão a preparar pratos com pinhão e cogumelos. Esses eventos gratuitos acontecem na quinta-feira (21) às 16h e na sexta-feira (22) às 15h.

A Feira Sabores do Paraná é organizada pelo IDR-Paraná e Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), com realização em parceria com a Adapar, Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, Sebrae/PR, Fetaep e Ceasa Paraná, além do apoio da Sanepar, Sistema Faep, Fecomércio e RICTV.

A entrada é gratuita e as portas se abrem ao público a partir das 16h de quinta-feira (21). A Feira Sabores do Paraná 2025 será no Centro de Eventos Positivo | Parque Barigui – Alameda Ecológica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio, Curitiba. O horário de funcionamento será:

Quinta-feira (21) – das 16h às 20h

Sexta-feira (22) e Sábado (23) – das 11h às 22h

Domingo (24) – das 11h às 20h