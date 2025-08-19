PMPR ganha upgrade tecnológico com equipamento de ponta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) vai receber 120 novos intercomunicadores para o motopatrulhamento tático da Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Cirocam). O modelo adquirido pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) é o Interphone UCOM16.

O investimento total foi de R$ 286,3 mil, equivalente a cerca de R$ 2,38 mil por unidade. No site oficial da marca, o valor de cada aparelho chega a R$ 3,3 mil. De acordo com a Secretaria, a compra tem o objetivo de aprimorar a comunicação e aumentar a segurança dos policiais durante as operações.

“Adquirir tecnologia de ponta é investir na eficiência do trabalho das nossas polícias para deixar a nossa população protegida das investidas do crime”, afirmou o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Teixeira.

Como funcionam os equipamentos?

Instalados diretamente no capacete, os intercomunicadores permitem comunicação simultânea entre até 24 usuários. A tecnologia garante áudio em alta definição com cancelamento de ruído, o que assegura maior clareza mesmo em deslocamentos de alta velocidade.

Além da comunicação em grupo, os equipamentos oferecem a possibilidade de receber instruções do GPS em segundo plano e contam com certificação IP67, que garante resistência à água e poeira.

O modelo também oferece conectividade Bluetooth multiponto, permitindo integração com os rádios da PMPR e com smartphones operacionais. A bateria dos intercomunicadores é suficiente para cobrir todo o turno de serviço. Com apenas 20 minutos de carga, o dispositivo pode funcionar por seis horas em conexão Bluetooth ou três horas em conversa Mesh.