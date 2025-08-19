Mulher fica ferida após ser atropelada por carro em marginal da Av. das Torres

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher de 44 anos foi atropelada na tarde desta terça-feira (19), na marginal da Avenida das Torres, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O acidente ocorreu próximo ao portal da cidade, na pista sentido Curitiba.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a mulher foi atingida por um carro. Ela foi socorrida consciente, com trauma leve em crânio e dor em um dos braços.

O acidente ocorreu próximo ao monumento de entrada da cidade Foto: Colaboração

Após ser socorrida no local pelas equipes, a vítima foi levada para o Pronto Socorro São José.

