Santuário Perpétuo Socorro promove Mutirão de Emprego: 2 mil vagas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você está sem emprego? Ou quem sabe procurando uma nova oportunidade profissional? Então anote aí: nesta quarta-feira (20), o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, em Curitiba, vai realizar um super Mutirão de Emprego.

Das 8h30 às 17h30, bem em frente ao Santuário, 14 empresas estarão oferecendo mais de 2 mil vagas de trabalho em diversas áreas. É uma chance e tanto para quem está na batalha por uma colocação no mercado.

+ Leia mais Quer lucrar com seu negócio? Curso gratuito em Curitiba abre inscrições

A iniciativa faz parte das ações sociais que o Santuário promove regularmente. “Nosso compromisso é evangelizar com gestos concretos. Ajudar pessoas a encontrarem trabalho é também um caminho de esperança e dignidade”, afirma o padre Joaquim Parron, missionário redentorista do Santuário Perpétuo Socorro.

O mutirão acontece no mesmo dia das tradicionais novenas de quarta-feira, que são um sucesso e atraem milhares de devotos. São 17 horários diferentes de novenas, das 6h até as 22h, para atender todo mundo. E tem também missas com novena às 7h, ao meio-dia e às 21h.

Serviço

Mutirão de Emprego no Santuário Perpétuo Socorro

Data: Quarta-feira, 20 de agosto

Horário: 8h30 às 17h30

Novenas: das 6h às 22h (17 horários)

Missas com novena: 7h, 12h e 21h

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, Curitiba

Informações: (41) 3253-2031