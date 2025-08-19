Quer lucrar com seu negócio? Curso gratuito em Curitiba abre inscrições

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Tem um pequeno negócio e quer ajuda para melhorar e empreender mais? O Instituto Assaí abre inscrições gratuitas para o curso presencial Capacitação Empreendedora, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto, na loja Assaí Pinheirinho, em Curitiba. As aulas terão duas turmas: uma no período da manhã, das 8 às 12 horas, e outra no turno da tarde, das 14 às 18 horas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de agosto no link da Academia Assaí. As vagas são limitadas e o curso é totalmente gratuito.

O que o curso vai abordar?

O curso, conduzido pela Aliança Empreendedora, tem foco em temas como planejamento, finanças, precificação, fidelização de clientes e integração de canais de venda. As aulas também promovem atividades colaborativas, estimulando o compartilhamento de experiências entre os participantes. A carga horária total é de 12 horas.

“A capacitação de empreendedores(as) locais faz parte do nosso compromisso de impulsionar o desenvolvimento econômico nas comunidades em que atuamos. Queremos oferecer ferramentas que realmente gerem impacto positivo e sustentável nos negócios desses participantes”, afirma Jose Roberto Clovis, Diretor Regional do Assaí no Paraná.

O Assaí está presente no Paraná desde 2013 e conta atualmente com 10 lojas no Estado, incluindo cinco unidades em Curitiba, duas em Maringá, outras duas em Londrina e a mais recente inauguração no território paranaense ocorreu há dois anos, em Foz do Iguaçu.

Serviço

Curso gratuito de Gestão de Negócios para Empreendedores(as) do Setor Alimentício

• Datas: 25, 26 e 27 de agosto de 2025

• Local: Assaí Curitiba Pinheirinho

• Endereço: Rodovia BR – 116, número 18.580 – Pinheirinho

• Horários: das 8h às 12h ou das 14h às 18h

• Vagas: 35 participantes por turma

• Inscrições até: 21 de agosto

• Link de inscrição: https://www.academiaassai.com.br/curso-presencial-curitiba