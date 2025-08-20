Madalosso lança Roma Crispy: sanduíche com frango empanado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Madalosso – restaurante tradicional de cozinha italiana em Curitiba – acaba de lançar um sanduíche: o Roma Crispy. O sanduíche promete texturas e sabores: começa com um pão brioche, recheado com muçarela e um filé de frango empanado. Para equilibrar, rodelas de tomate e folhas de escarola.

Mas o que realmente faz toda a diferença são dois detalhes: a cebola crispy, que dá um toque crocante, e o molho exclusivo Madalosso – que carrega a assinatura da casa.

O sanduíche está disponível apenas nas unidades Madalosso Express, seja no ParkShoppingBarigüi, no Palladium, no Shopping Müeller ou no container da marca. Pode pedir o sanduíche sozinho por R$ 31,90 ou no combo por R$ 42,90, que vem com polenta frita de 100g e uma latinha de refrigerante.

“Queremos mostrar que o Madalosso é tradição, mas também inovação. O Roma Crispy chega para aproximar a marca de novos públicos, reforçando nossa versatilidade e trazendo ainda mais sabor para quem já é fã do Madalosso”, destaca a executiva do Grupo Família Madalosso, Mariana Werner.

No restaurante de Santa Felicidade, continua o tradicional rodízio de massas italianas (além dos pratos à la carte nas unidades de restaurante). Já nas operações Express, o Roma Crispy aparece como uma opção prática, tanto para quem quer sentar na praça de alimentação quanto para pedir em casa.

Desde 1963, o Grupo Madalosso conquista Curitiba com hospitalidade e memória afetiva. Não à toa se tornaram um verdadeiro patrimônio da cidade, com duas unidades de restaurante em Santa Felicidade, um container e três operações Express espalhadas pelos shoppings.