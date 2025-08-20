Feijoada solidária vai destinar 100% da arrecadação para Apae

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Exatamente daqui um mês, no dia 20 de setembro, a GGV Inteligência em Vendas vai promover a Feijuca Solidária 2025. O evento vai reverter 100% dos valores arrecadados com a venda dos pratos para a APAE de Curitiba. O projeto celebra os 11 anos de história da empresa, devolvendo para a sociedade os bons resultados obtidos desde a sua fundação.

A “Feijuca” é mais que uma refeição tradicional brasileira. Para a empresa, ela carrega um sonho antigo de realizar uma ação com propósito social, transformador e coletivo. Nesta primeira edição, o evento destinará 100% da arrecadação à APAE Curitiba, instituição referência no apoio a pessoas com deficiência intelectual, múltipla, síndromes e transtornos do neurodesenvolvimento.

A APAE atua diariamente promovendo educação especializada, saúde, assistência social e inclusão — não só para os atendidos, mas também para suas famílias. “Cada feijoada comprada é um ato de afeto, que se transforma em atendimento, acolhimento e dignidade para quem mais precisa.”

Um projeto com alma

A Feijuca Solidária 2025 será 100% delivery e take away, com produção assinada pela Escola Chef Gourmet Batel, em parceria com a experiente equipe do Chef Ale Mocellim. A logística completa do evento será realizada pela Fox Express, garantindo agilidade e qualidade na entrega das refeições, e a cobertura completa do evento ficará por conta da WIBIX Growth Marketing, que vai eternizar cada momento com conteúdo visual, digital e institucional.

Além disso, o evento conta com o apoio de empresas parceiras, como a Tribuna do Paraná, e voluntários que compartilham o mesmo propósito: usar a gastronomia como ferramenta de transformação social.

Quanto custa?

O kit feijoada serve duas pessoas e custa R$ 79,90. O kit vem com:

Feijoada completa com carnes selecionadas

Arroz

Couve refogada no alho

Laranja

Farofa crocante de banana-da-terra

Um pilar da inclusão

Com mais de 60 anos de atuação, a APAE Curitiba é um marco na luta por uma sociedade inclusiva. Seu trabalho impacta diretamente milhares de famílias, oferecendo apoio especializado e oportunidades reais de desenvolvimento. Cada doação, cada gesto solidário, ajuda a manter viva essa missão.

A Feijuca Solidária 2025 será no dia 20 de setembro e a retirada dos kits será na Rua Presidente Getúlio Vargas, 2548 – Escola Chef Gourmet Batel. O prato pode ser adquirido de forma antecipada por este link!