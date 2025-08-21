BR-277 tem pista interditada e muita fila após acidente envolvendo caminhão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhão tombou na manhã desta quinta-feira (21) no quilômetro 44,120, no sentido litoral da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. A pista precisou ser interditada pela concessionária EPR Litoral Pioneiro às 11h para a remoção do veículo acidentado. Já eram 6km de congestionamento sentido Curitiba e 5 km no sentido litoral.

A ocorrência foi registrada pela concessionária às 9h50. O caminhão transportava farelo de soja e colidiu com a mureta que divide as pistas, provocando o tombamento. A carga se espalhou pela via.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está presente no local, auxiliando na sinalização e no controle do tráfego. Às 11h18, a concessionária informou que os motoristas que seguiam no sentido Curitiba foram orientados a utilizar a pista 3.

A previsão é que a pista seja totalmente liberada assim que o caminhão for retirado e a carga, removida.

