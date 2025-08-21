Obra na Rua Dr. Manoel Pedro traz alívio para motoristas do Ahú

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem passa pela Rua Dr. Manoel Pedro, no Ahú, vai precisar redobrar a atenção nesta quinta (21) e sexta-feira (22). A Prefeitura de Curitiba está executando obras de recuperação no asfalto no trecho entre a Rua São Luiz e a Avenida Anita Garibaldi, um pedaço de 175 metros que há tempos pedia socorro.

A Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM) colocou a mão na massa e vai fazer o serviço completo: fresa e recape do pavimento. Os trabalhos acontecem das 9h às 17h, horário que busca minimizar transtornos para o trânsito da região.

Aliás, falando em trânsito, a Setran estará de plantão com seus agentes para organizar o fluxo de veículos e orientar os motoristas durante a intervenção. Vale lembrar que o trânsito pode ficar mais lento nos dias de obra, por isso a dica é buscar rotas alternativas ou sair de casa com antecedência.

Mesmo sendo um trecho relativamente curto, a obra traz benefícios importantes para quem circula pela região. O novo asfalto vai eliminar buracos e irregularidades, garantindo mais segurança viária e conforto tanto para quem está no volante quanto para ciclistas e pedestres que utilizam a via.

O secretário do Governo Municipal, Marcelo Fachinello, destacou a relevância da obra para os moradores. “São melhorias que impactam diretamente o dia a dia de quem mora e circula pelo Ahú, garantindo mais qualidade de vida e valorização para o bairro”, afirmou.

Para os moradores do Ahú, essa intervenção chega em boa hora. A rua é um importante corredor de ligação com a Anita Garibaldi, uma das principais avenidas da região, e o novo asfalto promete acabar com aquele solavanco incômodo que já virou marca registrada do trecho.