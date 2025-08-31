Suspeitos de sequestrar motorista de app morrem em confronto com a RONE na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois suspeitos foram mortos em um confronto com policiais da RONE na noite de sábado (30), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Eles teriam sequestrado um motorista de aplicativo e roubado o carro.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista foi agredido e a dupla teria o amordaçado dentro do porta-malas. Após circularem por algumas ruas, os suspeitos libertaram a vítima e seguiram para uma região de mata.

Ao saberem do caso, uma equipe da RONE se deslocou para a região. De acordo com a corporação, foi dado voz de abordagem, porém os suspeitos atiraram em direção aos policias que revidaram.

Segundo a PM, foi acionado o socorro médico, mas a dupla morreu no local. Armas e objetos encaminhados a Delegacia de São José dos Pinhais.