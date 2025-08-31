Cachorro perdido leva tutora a fazer descoberta assustadora na RMC

O corpo de uma mulher foi encontrado em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no fim da tarde de sábado (30). De acordo com informações da Guarda Municipal, o corpo foi encontrado por uma senhora durante uma busca pelo seu cachorro que estava desaparecido.
Segundo a corporação, a equipe foi acionada por volta das 18h30. O corpo foi localizado em uma área de mata no bairro Eucaliptos, próximo a um córrego.
De acordo com a Guarda Municipal, o corpo estava de barriga para baixo, decapitado e com diversas lesões causadas por instrumento cortante. A vítima usava tênis preto com solado branco, calça jeans clara e blusa preta.
Conforme a corporação, o local foi isolado e equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Cientifica foram acionados.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para entender se o caso será investigado, mas até a publicação não teve retorno.