Um grupo da pesada, envolvido com homicídios, tráfico de drogas, roubos, furtos e até sequestros é algo de uma operação policial gigante desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (3). A operação conta com mais de 300 policiais e ocorre em Curitiba e mais seis cidades, além de Mafra, em Santa Catarina.

Segundo a Polícia Civil, 138 ordens judiciais estão sendo cumpridas contra esta quadrilha ligada ao tráfico de drogas no litoral do estado. Além de Curitiba, as ações acontecem em Morretes, Pinhais, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Paranaguá, no Paraná, além do município de Mafra, em Santa Catarina.

Mais de 300 policiais participam da ação, que visa cumprir 98 mandados de busca e apreensão, 38 mandados de prisão (31 preventivas e sete temporárias) e duas internações de adolescentes.

As investigações, que duraram mais de oito meses, revelaram que o grupo está envolvido em homicídios, tráfico de drogas, roubos, furtos e também visavam a prática de sequestros. Além disso, buscavam ensinar jovens a praticar furtos e roubos.

A PCPR apurou que os integrantes possuíam uma estrutura definida e faziam ameaças de morte e agressões contra aqueles que repassavam informações às autoridades. A quebra de sigilo bancário de dois integrantes do grupo revelou uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 500 mil.

A operação teve início após um homicídio em Morretes ligado à guerra de facções, ocorrido em outubro de 2023. As investigações apontaram que membros do grupo estavam envolvidos no crime e possuíam uma lista de futuras vítimas devido a disputas entre facções criminosas.

