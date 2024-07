Roubada em área nobre de Curitiba, comerciante pensa em deixar ponto: “estou indignada”

Uma loja que vende cafés e vinhos localizada no bairro Batel, em Curitiba, foi assaltada durante a madrugada desta terça-feira (02). Proprietária do estabelecimento, Noemi Camargo conta que abriu a loja há três meses e que, por conta do ocorrido, está pensando em deixar o ponto.

De acordo com informações da proprietária da Ki Qahwa Café & Vinho, o crime aconteceu por volta das 03h47 da madrugada. Com ajuda de uma faca, dois homens conseguiram tirar a porta de vidro para invadir o estabelecimento.

Assaltantes arrancaram o vidro da porta do estabelecimento. Fotos: colaboração.

O que causou certa estranheza e também alívio na comerciante foi que a dupla levou apenas uma televisão e o dinheiro que estava no caixa, deixando intactos outros itens que poderiam ter sido roubados. “Ele [assaltante] foi meio se arrastando pra câmera não pegar ele dentro da loja, revirou as gavetas do caixa e pegou o dinheiro. Mas eu tinha dois notebooks em cima aqui do balcão e um tablet e ele não levou”, conta Noemi.

Ela estima um prejuízo de cerca de R$ 2 mil. Entretanto, para Noemi, pior do que os itens roubados é o sentimento de indignação e a necessidade em investir mais em segurança. “O prejuízo está maior para consertar agora [porta de vidro]. Eles arrancaram o vidro inteiro da porta e, para por uma grade boa ali, custa em torno de R$ 2 mil, R$ 2.500. E eu tenho que colocar”, diz.

Insegurança

A comerciante revela que está pensando em deixar o ponto porque durante 20 anos trabalhou em uma loja na Rua Riachuelo, próxima da Rua Visconde do Rio Branco e do Largo da Ordem, na região do Centro de Curitiba. “Nunca foi roubada, nunca fui assaltada. Aqui no Batel, em três meses me roubaram”, afirma.

“Eu já estava meio decepcionada com o movimento. Quando eu comprei achei que teria um movimento bom. Estou me surpreendendo agora com essas coisas. Estou indignada, me sentindo impotente. Cadê a nossa segurança?”, acrescenta.

Noemi conta que fez um boletim de ocorrência e que espera que os homens sejam identificados e presos.

A reportagem da Tribuna entrou em contato com a Polícia Civil sobre o caso e aguarda um retorno.

