A prefeitura de Curitiba aplicou, nesta sexta-feira (5), um total de R$ 476 mil em autos de infração pelo descumprimento da lei que estabelece sanções e infrações para pessoas e empresas que não cumprirem as medidas necessárias para conter a disseminação do coronavírus. Segundo boletim deste sábado, Curitiba já registrou 2.676 mortes desde o começo da pandemia, em março de 2020.

Segundo a prefeitura, treze locais foram vistoriados e 12 estabelecimentos tiveram a atividade paralisada, tendo sido lavrados 23 autos de infração. O trabalho foi realizado pela Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu covid). Recentemente o prefeito Rafael Greca chegou a falar que, “se os neurônios não funcionam, que arda o bolso”, com relação às operações anti-coronavírus.

O responsável por uma festa/evento, realizado no Bairro Ganchinho, foi autuado em R$ 100 mil, sendo R$ 50 mil por aglomeração e outros R$ 50 mil por promover eventos. No local também foram lavrados oito autos de infração (pessoa física), no total de R$ 1,2 mil, pelo descumprimento da obrigação do uso de máscaras (R$ 150 cada) e R$ 5 mil em auto de infração (pessoa física) por participar de evento.

Sete bares e lanchonetes no Bairro São Francisco foram autuados em R$ 50 mil cada por atividade de bar. Outros três estabelecimentos no São Francisco foram autuados tendo sido lavrados dois autos de infração de R$ 5 mil por restrição de horário e outro auto de infração de R$ 5 mil por não promover o controle no número de pessoas, respeitando o limite de uma pessoa por 9m².

O responsável por uma festa no CIC também foi autuado em R$ 5 mil por aglomeração. E ainda foi lavrado auto de infração de R$ 550 pelo descumprimento do uso de máscara.