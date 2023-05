A segunda etapa da operação denominada “Voo da Águia”, em cidades da Região Metropolitana de Curitiba, resultou em prisões, apreensão de armas de fogo e animais, incluindo um gambá e mais de 70 aves nativas. A ação foi realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde. Na primeira etapa, uma grande quantidade de madeira nativa extraída de maneira irregular foi apreendida.

O balanço da segunda etapa da operação traz seis pessoas detidas, uma serraria embargada, duas motosserras apreendidas, 76 aves nativas recuperadas, duas espingardas apreendidas, cinco cartuchos intactos, 45 cartuchos, chumbo, pólvora e espoletas para recarga de cartucho apreendidas, um gambá abatido apreendido e dois sabiás abatidos apreendidos. O auto de infração nessa operação quase bateu a R$ 353 mil.

Para o 1.º tenente André Felipe Kovalczykowski, da CMT da ROTAM, a soma das operações é positiva e reforça o trabalho vai seguir nos próximos dias. “O resultado é interessante, com a soma das operações chegando R$ 1 milhão de reais em autos de infração ambiental e 12 pessoas presas. Os trabalhos irão continuar no mês de maio, e as ações irão se estender para o interior do estado”, avisou o 1º tenente.

Balanço da Voo da Águia 2

17 AIA’s;

R$ 352.920,00 em Autos de Infração;

06 detidos;

01 serraria embargadas;

02 motosserras apreendidas;

76 aves nativas apreendidas;

02 espingardas apreendidas.

05 cartuchos intactos apreendidos.

45 cartuchos deflagrados apreendidos.

chumbo, pólvora e espoletas para recarga de cartucho apreendidas.

01 gambá abatido apreendido.

02 sabiás abatidos apreendidos.

