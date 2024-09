Operação caça bandidos que aplicavam golpe do “falso mecânico” em idosos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas na manhã deste domingo (1) para cumprir 11 ordens judiciais contra uma organização criminosa responsável por aplicar golpes em motoristas idosos. As investigações indicam que o grupo fez mais de 70 vítimas no Paraná, totalizando cerca de meio milhão de reais em prejuízos.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão, nas cidades de Curitiba, Araucária, na Região Metropolitana, e São João do Ivaí, no Noroeste do Estado. Além disso, a Justiça decretou o bloqueio de contas bancárias dos suspeitos. Os crimes investigados incluem estelionato e associação criminosa.

+ Veja mais: Foragidos! Doze procurados pelo crime de estelionato são presos no Paraná

As investigações, iniciadas em abril deste ano, revelaram que os criminosos escolhiam as vítimas em estacionamentos de comércios, abordando motoristas com a falsa alegação de problemas mecânicos em seus veículos.

“Eles emparelhavam os veículos em via pública e indicavam que o carro da vítima estava com algum defeito mecânico. Esse primeiro golpista, muito solícito, dizia que trabalhava em alguma concessionária. Na sequência, avaliava o veículo e se oferecia a ligar para o mecânico da loja para que ele resolvesse. Pouco depois, outro integrante do grupo, um falso mecânico, aparecia”, explica o delegado da PCPR, Ramon Galvão Zeferino.

Acidente gravíssimo na BR-116 mata seis pessoas; Cachorro de família também morreu

Os golpistas simulavam falhas mecânicas e cobravam por reparos utilizando uma maquininha de cartão adulterada que esgotava as contas bancárias das vítimas.

Desde 2022, foram identificados mais de 70 casos no Paraná. O grupo também fez vítimas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!