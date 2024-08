Acidente gravíssimo na BR-116 mata seis pessoas; Cachorro de família também morreu

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e um carro matou seis pessoas na noite desta sexta-feira (30) na BR-116, no Contorno Leste em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O engavetamento ocorreu no km 99 da rodovia, na pista sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os mortos estão cinco pessoas que estavam no carro Chevrolet Cobalt e o motorista de um dos caminhões. Um cachorro que estava dentro do carro também morreu no grave acidente registrado na BR-116.

BR-116 registrou outro acidente antes de tragédia

Antes desse engavetamento na BR-116, outro acidente tinha ocorrido um pouco à frente da rodovia, o que provocava lentidão. Um dos caminhões não conseguir frear a tempo de evitar a batida. Este colidiu contra o carro que foi esmagado contra outra carreta que estava parada.

A PRF não informou os nomes das vítimas, apenas relatou que são três mulheres e três homens. A pista foi totalmente liberada perto das 5 horas da manhã, segundo a Arteris Litoral Sul, a concessionária que administra o trecho.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).

