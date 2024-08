Foragidos! Doze procurados pelo crime de estelionato são presos no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Federal (PF) prenderam 12 pessoas envolvidas em crimes de estelionato em operação deflagrada durante esta semana no Paraná. A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão em aberto contra suspeitos ligados a estelionatos. As diligências foram cumpridas nos municípios de Curitiba e Região Metropolitana, Foz do Iguaçu, Maringá, Guarapuava e Londrina.

Segundo o delegado Emmanoel David, as investigações demonstraram que os criminosos, que tinham mandados de prisão em aberto inclusive de outros estados, teriam alterado seus domicílios na tentativa de escapar das responsabilidades penais.

PCPR cumpriu mandados em Curitiba e mais cidades do Paraná, em operação conjunta com a PF. Foto: Divulgação/PCPR

“A operação é de extrema importância no combate à impunidade e à criminalidade de estelionato, reforçando que nenhum criminoso pode fugir para sempre de sua dívida com a justiça. Estamos enviando uma mensagem clara de que o Estado do Paraná está comprometido em proteger seus cidadãos e garantir que aqueles que cometem crimes sejam efetivamente responsabilizados”, destaca.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão, sendo os presos encaminhados ao sistema penitenciário.

Boletim de Ocorrência

Caso seja vítima do crime de estelionato, o cidadão deve registrar um Boletim de Ocorrência (BO). O registro pode ser realizado via internet, no portal da PCPR, de forma rápida. Caso deseje, a confecção do documento pode ser feita de forma presencial na delegacia mais próxima.

Denuncie!

A PCPR também solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra crimes de estelionato. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

