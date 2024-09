Ônibus usa área de escape evita acidente gravíssimo na BR-277

Na manhã deste sábado (07), um ônibus de passeio com aproximadamente 45 passageiros precisou usar a área de escape na BR-277, no litoral do Paraná, após uma falha nos freios. A situação aconteceu por volta das 10 horas.

De acordo com informações da EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável por esse trecho, o ônibus saiu de Arapongas e o destino final da viagem era Morretes. No entanto, por conta da falha, o motorista precisou acessar rapidamente a área de escape que fica no km 36.

Um vídeo da câmera de monitoramento da concessionária mostra o momento em que o ônibus entra na área de escape. Assista:

A EPR Litoral Pioneiro confirmou que nenhuma morte foi registrada e ninguém foi encaminhado ao hospital. Antes de acessar a área de escape, o ônibus colidiu com outros dois automóveis. Mas não houve feridos nesses veículos.

Área de escape evita tragédias na BR-277

Assumindo a concessão da rodovia neste ano, a EPR Litoral Pioneiro revela que essa é a oitava vez que a área de escape é utilizada. O uso eficaz do dispositivo auxilia a evitar tragédias na estrada.

