Ônibus de Curitiba ganham botão para acionar patrulha em caso de rabeira

A Prefeitura de Curitiba apresentou, nesta segunda-feira (19), um novo recurso no painel de controle dos ônibus da cidade. A novidade permite que os motoristas acionem, pelo console, a opção rabeira, que envia uma notificação imediata ao Centro de Controle Operacional (CCO). Com isso, a Patrulha do Transporte Coletivo será alertada sobre a ocorrência.

A medida integra as ações previstas na Lei Municipal nº 16.525/2025, que entrará em vigor nos próximos dez dias. A legislação determina aplicação de multa equivalente a 100 vezes o valor da tarifa vigente (atualmente R$ 6) para quem for flagrado cometendo a infração.

Proposta pelos vereadores Tico Kuzma e Da Costa do Perdeu Piá (União Brasil), a norma ainda estabelece aumento de 50% no valor da penalidade em casos de reincidência. Se o infrator for menor de idade, o veículo será devolvido exclusivamente aos pais ou responsáveis. Em caso de repetição da conduta, o Conselho Tutelar será acionado.

“Não pegue rabeira”: ônibus de Curitiba recebem mensagem

Para reforçar a conscientização, os 200 ônibus que circulam pelas canaletas da cidade passarão a exibir uma mensagem adesivada no para-choque, alertando sobre os riscos da prática. O aviso será: “Próxima parada: pronto-socorro. Não pegue rabeira. Pegar rabeira dá multa de R$ 600 e pode levar à morte”.

A prática conhecida como “pegar rabeira” — em que a pessoa se segura na traseira de um ônibus para ser puxada — é comum entre ciclistas na capital. Apesar de recorrente, a ação é proibida, perigosa e tem resultado em acidentes graves, inclusive fatais. No mês passado, um adolescente de 14 anos morreu após ser arrastado por um veículo da linha Pinheirinho/Carlos Gomes enquanto cometia a infração.