Hemepar Curitiba pede doações de sangue com urgência; veja como ajudar

Você já pensou em como um simples gesto seu pode salvar até quatro vidas? O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) está com estoques baixos de sangue em Curitiba e precisa urgentemente de doadores. Estão sendo solicitadas doações para a capital paranaense dos tipos sanguíneos A+, A-, O+ e O-.

A queda nas doações é uma situação que costuma acontecer quando as temperaturas caem, mas a necessidade de sangue nos hospitais não diminui. E olha que o Hemepar Curitiba é responsável por coordenar outras 22 unidades espalhadas pelo Paraná.

“A doação de sangue é um ato de solidariedade que salva vidas. Historicamente com a baixa nas temperaturas, as doações costumam diminuir, mas a demanda por sangue permanece sendo atendida. Por isso, cada doação pode fazer toda a diferença”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Como doar sangue em Curitiba

Para tornar o processo mais eficiente, o Hemepar recomenda que os interessados façam agendamento prévio pelo site da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Isso ajuda tanto por causa da validade das bolsas quanto para agilizar o atendimento.

Você sabia que no ano passado a Hemorrede registrou mais de 202 mil doações em todo o Paraná? Só em Curitiba foram 55,6 mil. Este ano, são 92.153 doações no estado, sendo 21,4 mil na capital. E esse sangue é super importante: atende a 95,6% dos leitos do SUS no Paraná.

“Os estoques desta unidade são fundamentais para a manutenção do serviço. Cada doação gera, em média, de 450 ml a 470 ml de sangue. Cada bolsa pode ser fracionada em até quatro hemocomponentes”, explicou a diretora do Hemepar, Vívian Patrícia Raksa.

Requisitos para doar

Quer doar? É bem simples! Você precisa ter entre 16 e 69 anos (menores precisam de autorização e presença do responsável), pesar pelo menos 51 kg e estar bem alimentado e hidratado. Ah, e nada de comida gordurosa nas quatro horas antes da doação.

Homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes por ano. Já mulheres podem doar a cada três meses, até três vezes anualmente. Não esqueça de levar um documento com foto no dia.

O Hemepar Curitiba fica na Travessa João Prosdócimo, 145, no Alto da XV, e funciona de segunda a sábado das 7h30 às 18h. Dúvidas? Ligue para (41) 3281-4000 ou consulte o site da Sesa.