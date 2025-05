Coolritiba além dos shows: bastidores, artes e mais

Aproximadamente 19 mil pessoas transformaram a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no epicentro da música nacional neste sábado (17). A sétima edição do Festival Coolritiba reafirmou sua posição como um dos eventos mais democráticos do calendário cultural brasileiro, com um line-up que navegou da MPB ao trap, passando pelo pop e piseiro.

Durante mais de 14 horas ininterruptas, o público não apenas consumiu música, mas mergulhou em experiências de arte, moda e cultura urbana que tomaram conta do espaço. A solidariedade também marcou presença, com a arrecadação de mais de 2 toneladas de alimentos não perecíveis, que serão destinados às famílias em vulnerabilidade através de parceria com o banco de alimentos da Prefeitura de Curitiba.

+ Leia mais Coolritiba celebra boa música e atrai 18 mil pessoas na Pedreira. Veja tudo sobre os shows

Para os mais aventureiros, o festival ofereceu experiências que iam além da música. Uma tirolesa instalada estrategicamente permitia uma visão privilegiada do evento, enquanto balanços gigantes traziam uma perspectiva única dos shows, combinando adrenalina e música em uma experiência completa.