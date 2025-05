Coolritiba celebra boa música e atrai 18 mil pessoas na Pedreira. Veja tudo sobre os shows

O Festival Coolritiba 2025 celebrou a boa música, cultura urbana e experiências incríveis na noite deste último sábado (17). Com mais de 18 mil presentes, a Pedreira Paulo Leminski se transformou numa grande festa com shows que tiraram o fôlego da galera.

O line-up começou com estrelas da casa. O Jovem Dionísio abriu os trabalhos no palco principal, diante de um sábado ensolarado e fresquinho. A reportagem da Tribuna do Paraná curtiu toda a programação de mais de 12 horas de shows, divididos em três palcos, e se surpreendeu com algumas apresentações ao longo do dia.

Acompanhe a cobertura fotográfica da Tribuna:

Baco Exu do Blues, veterano no festival, trouxe um som super potente e fez a turma vibrar. Com seu estilo que mistura rap, hip hop, samba e blues, Diogo Moncorvo fez seus fãs agitarem o black power e tranças, trazendo a força potente da cultura afro.

No palco LabStage, os curitibanos do Terraplana, que voltaram recentemente de uma turnê nos Estados Unidos, entregaram uma apresentação energética. O espaço lotou e a galera curtiu o show do começo ao fim.

Mais tarde, no palco principal, CPM 22 fez todo mundo cantar com seu clássico hardcore. Eles fizeram um show empolgando e energético. Com mais de 30 anos de estrada, Badauí soube conduzir a galera e trouxe no setlist clássicos dos anos 2000.

João Gomes, com sua simpatia e carisma, colocou a Pedreira toda para dançar juntinho. Representante do forró e da pisadinha, o pernambucano curtiu o palco e contagiou todo mundo. Nos bastidores, João Gomes conversou com a Tribuna. O bate-papo você confere em breve no YouTube.

A temperatura baixou, mas o clima na Pedreira Paulo Leminski aumentou com o anoitecer. Liniker subiu ao palco principal às 20h45 e trouxe um dos shows mais bonitos e emocionantes da noite. Com imagens belas no telão, a cantora aqueceu os corações com seu soul e black music.

Com um lindo vestidinho tubinho prata, Liniker trouxe sua sensualidade para o palco e cativou o público num show hipnotizante. Depois, com alguns minutos de atraso, Caetano encerrou com maestria os shows no palco principal do Coolritiba. O baiano fez uma apresentação delicada e surpreendeu o público ao convidar Liniker para uma parceria em “Sozinho”. A cantora ficou radiante e disse a Caetano durante o show, “estou realizando um sonho”.

A noite encerrou com os gaúchos do Fresno, que se apresentaram no palco Ópera Stage. A apresentação dos caras começou por volta das 23h15, cheio de de atitude rock. Mesmo com os pés doloridos e com o cansaço do festival, que foi longo e cheio de atrações, a turma vibrou e curtiu o show de quase uma hora. O público do Coolritiba agradece a edição de 2025 e aguarda com ansiedade 2026.