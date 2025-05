Mega Sena 2864: Curitibano flerta com R$ 68 milhões, mas fica na saudade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sorte passou perto de Curitiba na noite de sábado (17), quando um apostador da capital paranaense ficou a apenas uma dezena de distância de faturar o prêmio milionário da Mega-Sena 2864. O jogador acertou cinco dos seis números sorteados e ficou no quase para rechear a conta com R$ 68 milhões, prêmio que era estimado para o sorteio de sábado da Mega Sena.

Resultado Mega Sena 2864: 05, 06, 15, 17, 31 e 53

A aposta que chegou mais perto do prêmio máximo da Mega Sena foi realizada na Lotérica Noronha, no bairro de Curitiba chamado Santa Cândida. O bilhete acertou cinco dos seis números sorteados, garantindo ao apostadores um prêmio da quina de R$ 64.445,11. Na mal, hein?

Embora não seja o sonhado prêmio principal, a quantia ainda representa um valor considerável para os felizardos.

Mega Sena acumula para R$ 100 milhões!

Com ninguém acertando as seis dezenas, o prêmio da Mega-Sena, que já estava acumulado em R$ 68 milhões, agora salta para a impressionante marca de R$ 100 milhões. Este valor astronômico certamente atrairá ainda mais apostadores para o próximo concurso, aumentando a expectativa e a emoção em torno do sorteio.

Como Apostar na Mega-Sena?

Para aqueles inspirados pela quase vitória dos apostadores curitibanos, participar da Mega-Sena é relativamente simples. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. O bilhete simples, com seis números, custa R$ 5,00. Os jogadores podem escolher seus próprios números ou optar pela “surpresinha”, onde o sistema escolhe aleatoriamente.

