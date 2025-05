Apostas liberadas! Quina de São João vai sortear prêmio inédito de R$ 230 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta segunda-feira (19), estão abertas as apostas para a Quina de São João, que será sorteada no dia 28 de junho, um sábado. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o concurso 6760 tem prêmio estimado em R$ 230 milhões, que não acumula. Este é o maior prêmio já sorteado desde a criação do concurso especial.

Vale destacar que, caso não haja ganhadores na faixa principal (acerto de cinco números), o montante será distribuído entre os que acertarem quatro dezenas (segunda faixa), e assim sucessivamente, conforme as regras dos concursos especiais da Caixa. Além da quina, também serão premiadas apostas com 2, 3 ou 4 acertos.

Quanto custa a aposta da Quina de São João?

A aposta simples da Quina de São João custa R$ 2,50. Nela, o jogador deve escolher seis números entre 01 e 50, com a possibilidade de optar pela “Surpresinha”, em que o sistema seleciona os números automaticamente. Caso sejam escolhidos sete números ou mais, o preço aumenta proporcionalmente.

Já os bolões têm valor mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota deve ser de, no mínimo, R$ 3,50. O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito. É possível preencher o campo específico no volante ou adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, que podem cobrar uma taxa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Como apostar

As apostas podem ser feitas presencialmente nas lotéricas ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou do portal Loterias Caixa. Os volantes da Quina de São João são específicos, e os participantes podem marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis.

No portal, basta acessar o site, selecionar o concurso e os números desejados. Após conferir o valor total ao final da página, o usuário deve clicar em “Adicionar ao carrinho” ou em “Ir para o pagamento”, caso deseje efetuar apenas uma aposta. Para concluir, é necessário estar logado na plataforma.

Os bolões também estão disponíveis online. Ao clicar na opção “Bolão CAIXA”, o sistema exibe as opções com o número de cotas, valor total e a lotérica responsável. Na seção “Detalhes”, é possível visualizar os jogos e os números selecionados.