Previsão do tempo ou “precisão do tempo”? Sol some e chuva atinge bairros de Curitiba

A segunda-feira (19) amanheceu com chuva em Curitiba e algumas pessoas estranharam uma situação. O mapa no site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento do Paraná (Simepar), referência quando o assunto é tempo, aparecia que o dia seria ensolarado. Mas o que aconteceu? A chuva, mesmo que fraca, marcou presença em bairros de Curitiba logo nas primeiras horas da manhã.

Apesar de chuva atingindo grande parte de Curitiba, o site do Simepar constava, às 11h desta segunda-feira, céu com sol entre nuvens e zero por cento de probabilidade de ocorrência de chuva. São Pedro está de brincadeira?

Amanhecer em Curitiba nesta segunda-feira estava assim. Com um belo sol. Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná

Segundo o Simepar, em nota enviada para a Tribuna do Paraná, a previsão no mapa é apenas um indicativo. O sistema sugere que a população acompanhe também a “palavra do meteorologista”, que está na página principal do site.

“O Simepar informa que a previsão para 15 dias disponível no site para os 399 municípios paranaenses é um indicativo da previsão do tempo, e é atualizada duas vezes por dia por um modelo meteorológico. Este modelo é analisado, em conjunto com outros modelos e outros dados meteorológicos, por uma equipe de meteorologistas que atua 24 horas.

Como o sistema atmosférico tem alterações constantes e o modelo é atualizado no site duas vezes ao dia, a previsão que estava indicada pode sofrer alterações.

Por este motivo, é recomendável acompanhar a palavra do meteorologista, que está na página inicial do site do Simepar, e os boletins emitidos diariamente pela equipe de meteorologistas e divulgados nas redes sociais e no canal de whatsapp do Simepar. “Os meteorologistas contextualizam os dados e explicam as alterações atmosféricas em todas as regiões do Paraná”, explicou parte da nota, o Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba fica como?

Segundo a “Palavra do Meteorologista” áreas de instabilidades que se intensificaram entre o Paraguai e a Argentina, avançaram pelas regiões oeste e sudoeste do estado desde o início da tarde deste domingo. Pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas seguiram avançando pelas regiões paranaenses, explicou o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

