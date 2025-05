Casamento sustentável: evento na região de Curitiba une tendências

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba e região estão em contagem regressiva para a terceira edição do Essence Wedding Day, evento que promete agitar o mercado de casamentos local. Marcado para 8 de junho, das 13h às 19h, no Espaço Cinco Elementos em São José dos Pinhais, a feira se destaca por reunir fornecedores renomados e por seu compromisso com a sustentabilidade.

O Essence Wedding Day não é apenas uma feira convencional. É uma experiência imersiva que permite aos casais conhecer de perto serviços e produtos para o casamento dos sonhos. Com desfiles de vestidos de noiva, apresentações musicais e a chance de explorar um espaço que pode ser o cenário ideal para a cerimônia, o evento se tornou referência para os futuros casais da região.

A jornalista Bruna Mazanek, que participou da edição de 2024, compartilhou sua experiência positiva que teve no ano passado. “Foi lá que encontrei a minha cerimonialista, a Suelen Ceve, uma das organizadoras do Essence Wedding. Só por isso já valeu demais, porque ela é a profissional que acompanha os noivos em todas as etapas da organização do casamento – e, pra mim, ela foi a principal escolha, a melhor de todas”, disse.

Sustentabilidade: o diferencial do evento

O que realmente distingue o Essence Wedding Day é seu foco na sustentabilidade. Darlene Medeiros, organizadora de eventos e co-criadora da marca. “O mote do evento é mais essência e menos excesso. Queremos que os casais e fornecedores reflitam sobre o que realmente é essencial para tornar seu casamento inesquecível”, explica Darlene.

A escolha do Espaço Cinco Elementos, equipado com placas solares, já demonstra esse compromisso. Além disso, os fornecedores são incentivados a reduzir o uso de materiais desnecessários e a minimizar a produção de resíduos.

Novidades para 2025

A edição de 2025 trará novidades empolgantes, incluindo uma demonstração sobre o impacto ambiental de materiais usados em lembrancinhas de casamento. Outra inovação é o lançamento de um serviço de gelato exclusivo para eventos, fruto de uma parceria entre o Essence Wedding e a Momento com Gelato.

“O conceito é oferecer um gelato mais saudável e ecologicamente responsável, servido em um móvel autônomo que dispensa o uso de energia elétrica”, explica Darlene, destacando o compromisso contínuo do evento com práticas sustentáveis.

Impacto positivo nos casamentos locais

O Essence Wedding Day não apenas inspira casais, mas também influencia suas escolhas para cerimônias mais sustentáveis. Bruna Mazanek, por exemplo, adotará práticas como compostagem e reaproveitamento de flores em seu próprio casamento.

Com sua abordagem inovadora e foco na sustentabilidade, o Essence Wedding Day 2025 promete ser um evento imperdível para os casais de Curitiba e região que sonham com um casamento único e ecologicamente responsável.

Serviço

Site: https://www.essencewedding.com.br/

Data: 08 de junho de 2025, das 13h às 19h

Local: Cinco Elementos Eventos

Endereço: R. Francisco Munõz Madrid, 350 – Roseira de São Sebastião, São José dos Pinhais.

Ingressos: R$ 70 para o casal, R$ 40 individual