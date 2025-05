Barras de LED para pedestres são instaladas em novos locais de Curitiba

Em Curitiba, quem acessa o Parque Barigui pela Rua General Mário Tourinho pode notar uma barra de LED instalada no chão, em frente à faixa de pedestres. O dispositivo, que reproduz as cores do semáforo, foi implantado com o objetivo de aumentar a segurança na travessia de pedestres e ciclistas.

De acordo com o superintendente de Trânsito de Curitiba, Bruno Pessuti, o reforço visual tem como principal função chamar a atenção de quem transita distraído pela área. “Os pedestres têm seu olhar voltado para o celular e consequentemente para o chão. Por isso, a instalação das barras de LED em espelho orienta o pedestre sobre a travessia segura”, explicou.

Somente em 2024, Curitiba registrou 850 casos de atropelamento. Para ampliar a proteção viária, a prefeitura instalou 201 novos semáforos destinados a pedestres no último ano, segundo o Anuário Estatístico de Trânsito.

Cruzamentos da cidade já contam com a tecnologia

Além da região próxima ao Parque Barigui, o sistema de LED também foi implementado em frente ao Shopping Jockey Plaza, na Rua Konrad Adenauer, no bairro Tarumã; nas imediações da Ligga Arena, na Rua Buenos Aires; e nos cruzamentos da Rua Brasílio Itiberê com Rua Buenos Aires, Rua Brigadeiro Franco com Avenida Presidente Getúlio Vargas, e Avenida Presidente Getúlio Vargas com Rua Desembargador Motta.

Outro ponto que receberá a tecnologia é o cruzamento das ruas Visconde de Guarapuava e Alferes Poli, localizado no Centro da cidade, nas proximidades da FAE Business School e do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima.