Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A reportagem da Tribuna do Paraná acompanhou cada momento desta maratona musical chamada Coolritiba 2025, acessando áreas restritas e captando impressões exclusivas dos artistas. O fenômeno do piseiro, João Gomes, revelou seu entusiasmo momentos antes de subir ao palco e falou do amor que tem por Curitiba.

Confira a entrevista completa no YouTube: