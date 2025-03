Barras de LED vão alertar pedestres em cruzamentos movimentados de Curitiba

Os cruzamentos movimentados de Curitiba receberam um reforço para tentar alertar os pedestres e melhorar a segurança de quem atravessa as ruas da cidade. Equipamentos com barras de LED no piso iluminam as faixas de pedestres e tornam mais visível o sinal de trânsito.

A intenção é evitar que a distração ou a desatenção induza à travessia em semáforo vermelho, esperando-se reduzir, dessa forma, o risco de acidentes.

De acordo com o superintendente de Trânsito, Bruno Pessuti, o objetivo é reforçar a visualização e a percepção semafórica dos pedestres. “Muitos pedestres estão olhando para celulares e essa iluminação cria uma barreira luminosa alertando sobre a travessia”, afirma.

A novidade, que foi testada em frente ao Shopping Jockey Plaza, foi implantada de forma oficial, na segunda-feira (24).

Foto: Rafael Araújo

Veja os primeiros cruzamentos de Curitiba que receberam barras de LED

O primeiro local que recebeu os novos semáforos é a região ao redor da Ligga Arena, com quatro cruzamentos sendo equipados com a tecnologia: Avenida Presidente Getúlio Vargas com Rua Buenos Aires, Rua Brasílio Itiberê com Rua Buenos Aires, Rua Brigadeiro Franco com Avenida Presidente Getúlio Vargas e Avenida Presidente Getúlio Vargas com Rua Desembargador Motta.

Pessuti afirma que outros pontos da cidade “ainda estão em planejamento, dentro de características de um padrão de grande trânsito de pedestres em um ambiente noturno. Por exemplo, o entorno do Couto Pereira e shopping centers.” A medida também será expandida para outras áreas de grande movimento, como os cruzamentos próximos ao Parque Barigui e para os principais semáforos das dez regionais de Curitiba, especialmente aqueles com alto fluxo de pedestres durante o período noturno.